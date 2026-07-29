Werden die Schwimmbäder überlaufen, die Badeseen vollbesiedelt an diesem Donnerstag? Die Aussichten auf Wasserspaß in der Region sind auf jeden Fall sehr gut.
Wartburgkreis Bis zu 37 Grad in der Region erwartet
Sven Wagner 29.07.2026 - 15:17 Uhr
Dieser Donnerstag wird der vorläufige Rekord-Hitzetag der Woche. Also auf zum Baden, aber auch Vorsicht ist geboten.
Werden die Schwimmbäder überlaufen, die Badeseen vollbesiedelt an diesem Donnerstag? Die Aussichten auf Wasserspaß in der Region sind auf jeden Fall sehr gut.