„Es ist der Wahnsinn, das Dorf platzt aus allen Nähten“, sagt Andrea Mörstedt. Ihre Marktagentur organisiert im siebten Jahr den Reformationsmarkt in Möhra – gemeinsam mit den Vereinen des Dorfes und der Kirchgemeinde. Doch 2025 toppe alles Vorherige, sagt sie. Mehr als 100 Händler sind angereist und bieten ein Potpourri an Waren feil. „Das allein ist neuer Rekord“, erzählt Andrea Mörstedt. Doch auch bei der Besucherzahl ist sich die erfahrene Marktorganisatorin aus dem Ilm-Kreis sicher: „So viele waren es noch nie zuvor.“