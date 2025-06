Monatelang war es sehr ruhig um das Tante-Enso-Projekt in Gumpelstadt. Nun gab es ein Update zum Bau des 24-Stunden-Supermarktes. Unter der Überschrift „Moorgrund – Baustart in Sicht“ teilt das Bremer Unternehmen „my Enso“ am Freitag mit, dass es voraussichtlich im August losgehe. Bauherren sind Thomas Johannes und Christoph Kuhlmann mit ihrem Unternehmen JoKu81 GbR. „Es wird ein massives Betongebäude entstehen. Wobei wir die Menschen aus Moorgrund mit einbeziehen möchten. Wir möchten, dass sie mitgestalten und ihre Ideen einbringen, zum Beispiel in der Gestaltung des Außengeländes“, zitiert „my Enso“ Thomas Johannes. Die Dorfgemeinschaft könne dazu Kontakt über „my Enso“ aufnehmen. Standort des neuen Marktes ist ein Grundstück an der Moorgrundstraße inmitten des Ortes.