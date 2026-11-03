Ein Wettkrähen am letzten Oktobertag, wo doch diese Konkurrenz in unserer Region normalerweise zur Steinbacher Hühnerkirmes im Sommer ihren letzten wichtigen Jahrestermin hat? Aber so hörte es sich für den Besucher schon auf dem Parkplatz vor der Barchfelder Mehrzweckhalle an. Das Volumen des Hahnengesangs – bei dieser Spezies halten sich die Damen bekanntlich mit ihren Äußerungen eher zurück – hatte vor allem zwei Ursachen. Die eine war quantitativer Art: Zur 40. Werratalschau wurden schließlich von 127 Züchtern 1050 Hühner und Zwerghühner vorgestellt. Die qualitative Seite liefert der Ausstellungsort, der großzügig bemessen, hell und wohltemperiert ist und damit geradezu einlädt, die Lebenslust hinauszurufen.