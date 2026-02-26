Bürgermeister Martin Müller (CDU) berichtete im Stadtrat über Neuigkeiten zum geplanten Straßenbauprojekt B 62 in Vacha-Badelachen.
Wartburgkreis B 62-Vollsperrung: Doch kürzere Umleitung?
Beate Funk 26.02.2026 - 16:00 Uhr
Der Thüringer Infrastrukturminister war in Vacha. Und er will helfen, das größte Problem im Zusammenhang mit der Mega-Baustelle an der Bundesstraße in Badelachen zu lösen.
Bürgermeister Martin Müller (CDU) berichtete im Stadtrat über Neuigkeiten zum geplanten Straßenbauprojekt B 62 in Vacha-Badelachen.