Das Unwetter in der Nacht zum 20. August hatte den Raum Dermbach mit voller Wucht getroffen: An Straßen, Wegen und in Parks waren zahlreiche Bäume um- und Äste herabgestürzt. Wieder befahrbar ist mittlerweile der Feldatalradweg, dort sind die Aufräumarbeiten abgeschlossen. Anders sieht es an der B 285 zwischen dem Abzweig Hartschwinden und Dermbach aus. An dieser vergleichsweise kurzen Strecke waren mehr als 100 Bäume geschädigt worden, mehr als 60 mussten gefällt werden.