Das Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld (GIS) hat einen neuen Geschäftsführer: Sascha Schorr bringt umfassende Erfahrungen aus Wirtschaft und Kommunalpolitik mit. Der 56-jährige Diplom-Betriebswirt war langjähriger Geschäftsführer der Autohaus Schorr GmbH mit Standorten in Eisenach, Arnstadt, Mühlhausen und Erfurt. Seine kommunalpolitische Laufbahn begann 2009 mit der Mitgliedschaft im Eisenacher Stadtrat. Von 2012 bis 2013 amtierte er als ehrenamtlicher erster Beigeordneter der Stadt Eisenach und leitete kommissarisch das Dezernat Bau, Umwelt und Verkehr sowie das Amt für Tiefbau und Grünflächen. In dieser Funktion war er zudem für einen Teil der städtischen Beteiligungen verantwortlich – darunter das GIS.