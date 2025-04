Ifta (dpa/th) - Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos bei Ifta (Wartburgkreis) schwer verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer geriet am Sonntagmittag in der Nähe der Landesgrenze zu Hessen in einer Kurve mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 72-Jährigen.