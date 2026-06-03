Mit „Wartburg vernetzt – Unternehmer. Impulse. Kooperation.“ hat der Unternehmertag im Wartburgkreis am Dienstag, 2. Juni, im Kulturhaus Geisa ein neues Kapitel aufgeschlagen. Auf Initiative von Landrat Michael Brodführer (CDU) wurde der bisherige Unternehmertag im Wartburgkreis gemeinsam mit den örtlichen Unternehmen und dem Bundesverband für die mittelständische Wirtschaft BVMW zu einem neuen Format erfolgreich weiterentwickelt.