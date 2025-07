Die Schüler sind ausgeflogen, und trotzdem ist in den Klassenzimmern und auf den Pausenhöfen Bewegung. In diesem Sommer wird an insgesamt zehn Schulen und Bildungseinrichtungen im Wartburgkreis gewerkelt. „Die Sommerferien sind für uns eine wertvolle Zeit, um in unseren Schulen Bau- und Verbesserungsmaßnahmen durchführen zu können, ohne den Unterricht zu beeinträchtigen. Insgesamt investiert der Wartburgkreis aktuell und auch in den kommenden Jahren gezielt in den Werterhalt und die Sanierung von Schulen, um die Lernbedingungen für unsere Schülerinnen und Schüler weiter zu verbessern“, sagt Landrat Michael Brodführer (CDU) auf Anfrage der Redaktion