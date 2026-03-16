Die Polizei warnt vor dem sogenannten „Cyber-Trading-Fraud“. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche im Internet, bei der Täter vermeintlich lukrative Geldanlagen anbieten. Dies geschieht in erster Linie über Werbeanzeigen in „sozialen Medien“. Über professionell gestaltete Internetseiten sowie telefonische Kontaktaufnahme geben sich die Täter als seriöse Anlageberater aus und versprechen hohe Gewinne bei geringem Risiko. Dazu registrieren sich die Interessenten online bei einer Handelsplattform. Dann werden werden sie dazu gebracht, mehrfach Geldbeträge auf Privat- oder Firmenkonten zu überweisen.