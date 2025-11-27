Eigentlich schien das Ganze schon klar: Das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) hatte bereits per Pressemitteilung informiert, der Seniorenbeirat war eingebunden, Trainings für Betroffene wurden angeboten. All das, um die Öffentlichkeit auf eine weitreichende Umstellung vorzubereiten: Ab Januar können Tickets in den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs nur noch per Kartenzahlung und nicht mehr bar gekauft werden. VUW-Vorständin Sina Fleischmann hatte die Pläne Ende September bei einer Verwaltungsratssitzung erstmals verkündet.