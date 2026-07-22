Was einst als Idee begann, hat sich zu einem erfolgreichen Projekt entwickelt: Bereits zum dritten Mal brachte der Männerchor „Man(n) singt!“ mehr als 30 Sänger aus der Region zusammen. In nur drei Proben studierten sie ein geistliches Programm ein und gestalteten damit die Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Elisabeth Lahrbach und in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena Borsch. „Die gut besuchten Gottesdienste zeigten eindrucksvoll, dass sich das Projekt längst als feste Größe im kirchenmusikalischen Leben der Region etabliert hat“, schreibt Kerstin Schuch, Sprecherin des Kirchenchors Tann. In einer Mitteilung berichtet sie über die Auftritte des Männerchors.