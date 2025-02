Die Turnhalle von Schweina verwandelte sich am vergangenen Wochenende in ein farbenfrohes Zentrum des Frohsinns, als der Schweinaer Karnevalsverein stolz sein 22-jähriges Bestehen feierte. Die festliche Atmosphäre begann am Samstag mit der viel beachteten Prunksitzung, zu der ein gut gelauntes Publikum erschien, um die zahlreichen Auftritte zu genießen. Die Stimmung war ausgelassen, die Halle tobte.