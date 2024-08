Er habe sich bei der Telekom erkundigt, „wie der Stand Glasfaserausbau bei uns in der Stadt ist“, berichtete Bürgermeister Martin Müller (CDU) in dieser Woche in der Sitzung des Stadtrates. Was diesbezüglich in jüngster Zeit gelaufen sei und laufe – „an verschiedenen Stellen sind ja Straßen nach wie vor geöffnet“ – stehe alles noch im Zusammenhang mit dem Ausbau über das Weiße-Flecken-Programm. „Das ist nicht der breitflächige Glasfaserausbau, der beabsichtigt ist“, erklärte Martin Müller. Diesen werde die Telekom in eigenwirtschaftlicher Verantwortung in Vacha sowie den Ortsteilen Oberzella und Völkershausen übernehmen. Geplant sei das Ganze, so habe man ihm auf Nachfrage bestätigt, für das Jahr 2025. Circa sechs Monate vor dem Baustart würden die Bürger seitens der Telekom dann detailliert informiert.