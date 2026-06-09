Mit Unterstützung der Bad Salzunger Feuerwehr konnte der ehrenamtliche Storchenberinger Klaus Schmidt auch in diesem Jahr die Jungstörche in der Salzunger Werraaue mit Vogelwarte-Ringen kennzeichnen. Über die Drehleiter konnte der Beringer unter fachkundiger Bedienung der Feuerwehr durch Michael Seltitz gut an die hochgelegenen Nester gelangen. In den acht angefahrenen Niststätten wurden 20 kräftige Jungstörche vorgefunden.