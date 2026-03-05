Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften am Donnerstagabend am Ortsausgang von Barchfeld. Wie die Bad Salzunger Polizei auf Nachfrage der Redaktion berichtete, wollte ein 51-Jähriger, der kurz vor 19 Uhr mit seinem VW Golf aus Richtung Bad Liebenstein kam, nach links auf die Straße „Im Vorwerk“ abbiegen. Dabei übersah er eine 15-Jährige, die ihm auf ihrem Simson-Moped aus Richtung Barchfeld entgegenkam. Beide Fahrzeuge kollidierten.
Wartburgkreis 15-jährige Simson-Fahrerin übersehen
Marie-Luise Otto 05.03.2026 - 21:09 Uhr