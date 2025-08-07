Gute Bedingungen für Wettkämpfe, Trainings und Schulsport gibt es ab sofort wieder in der Barchfelder Sporthalle, die Teil der Mehrzweckhalle ist. Damit geht ein lang ersehnter Wunsch – nicht nur der Barchfelder Fußballer – in Erfüllung. Doch wer glaubt, mit dem simplen Austausch defekter Leuchten sei es Licht geworden in der Sporthalle, der irrt gewaltig. Mehrere Jahre dauerte das gesamte Projekt und kostete Bauamtsleiterin Lydia Weithaas sicher einige Nerven.