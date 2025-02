Für über 113 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in rund 49 200 Teams aus ganz Deutschland ging am 24. Januar die 42. Runde des „Planspiel Börse“-Wettbewerbs zu Ende. Sie hatten die knapp 17-wöchige Spielzeit genutzt, um sich in traditionellen und nachhaltigen Anlagestrategien zu üben und dabei grundlegendes Wissen über die Börse zu erlangen. Im Geschäftsgebiet der Wartburg-Sparkasse beteiligten sich 390 Schülerinnen und Schüler in 147 Teams. Jetzt wurden die Sieger bekannt gegeben.