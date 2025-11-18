Einer der besten Auszubildenden 2025 im IHK-Kammerbezirk Erfurt arbeitet bei der Wartburg-Sparkasse. Es handelt sich um Niclas Schawohl, der jüngst als einer der besten Absolventen seines Jahrgangs im Ausbildungsberuf Bankkaufmann/-frau in Nord-, Mittel- und Westthüringen ausgezeichnet wurde. Darüber informiert die Wartburg-Sparkasse. Im Rahmen einer Feierstunde im Kaisersaal Erfurt konnte der junge Mann vor wenigen Tagen im Beisein seiner Familie und seiner Ausbilderin die Auszeichnung verdient entgegennehmen.