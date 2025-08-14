 
Wartburg-Cup mit Magdeburg Handball-Leckerbissen in Eisenach

Handball-Bundesligist ThSV Eisenach begrüßt am Wochenende wieder hochkarätige Gäste. Auch Champions-League-Sieger SC Magdeburg ist beim Wartburg-Cup dabei.

 
Gast in Eisenach am Wochenende: SCM-Erfolgstrainer Bennet Wiegert. Foto: Imago/Christian Schrödter

Nachdem sich am Mittwochabend etwa 400 Gäste an der Saisoneröffnung im Burghof der Wartburg auf die neue Saison einstimmten, hält der ThSV Eisenach an den kommenden drei Tagen wieder sportliche Leckerbissen bereit. Von Freitag bis Sonntag geht der Wartburg-Cup in seine neue Auflage. Sogar der SC Magdeburg, seines Zeichens amtierender Champions-League Sieger, ist wieder mit von der Partie. Weiterhin gehen Bundesligist TBV Lemgo Lippe, der dänische Erstligist Skanderborg Handbold und natürlich die Eisenacher um den am Mittwoch besonders herzlich begrüßten und viel umjubelten neuen Cheftrainer Sebastian Hinze auf Tore- und Punktejagd.

Der SC Magdeburg von Trainer Bennet Wiegert, Vizemeister hinter den Füchsen Berlin, zählt natürlich auch für die bevorstehende Saison zu den Titelfavoriten. Eigentlich wäre mit dem SCM auch der ehemalige Eisenacher Manuel Zehnder – er wurde im ThSV-Trikot Torschützenkönig der 1. Bundesliga – zurück an seine ehemalige Wirkungsstätte gekommen. Zehnder steht allerdings auf der Magdeburger Langzeitverletztenliste und wird beim Wartburg-Cup noch nicht spielen können. Wann der Schweizer wieder aktiv auf dem Parkett zu sehen ist? „Mir geht es echt gut, das Knie macht die Reha sehr gut mit. Für eine konkrete Einschätzung ist es aber noch etwas zu früh“, sagte der Rückraumspieler.

Der TBV Lemgo Lippe wiederum beendete die vergangene Spielzeit auf dem achten Tabellenplatz. Einer der Erfolgsfaktoren war die defensive Stabilität – ein Fakt, der auch Magdeburgs Coach Wiegert Respekt einflößte: „Was Lemgo macht, mit welchen taktischen Varianten sie unterwegs sind, wie konsequent sie punkten und immer und überall für etwas infrage kommen, das muss einfach mehr Anerkennung finden.“ Die Lipperländer werden seit 2014 von Florian Kehrmann trainiert. Für ihn biete das Turnier die Gelegenheit, weiter an der Abstimmung im Angriff zu feilen und die Abwehr unter Wettkampfbedingungen zu stabilisieren, wie er vor dem Wartburg-Cup verriet. „Jeder der drei Gegner in Eisenach dürfte uns vor unterschiedliche Anforderungen stellen – ideale Bedingungen, um die Formkurve vor dem Ligastart weiter nach oben zu treiben“, heißt es vonseiten der Lipperländer vor dem Trip nach Thüringen. Zuguterletzt reist Skanderborg als Fünfter der dänischen Olympiasieger-Liga an.

Eintrittskarten sind online (www.thsv-eisenach.de), im ThSV-Café sowie an den Turniertagen an der Halle erhältlich.