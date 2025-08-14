Wartburg-Cup mit Magdeburg: Handball-Leckerbissen in Eisenach

Der TBV Lemgo Lippe wiederum beendete die vergangene Spielzeit auf dem achten Tabellenplatz. Einer der Erfolgsfaktoren war die defensive Stabilität – ein Fakt, der auch Magdeburgs Coach Wiegert Respekt einflößte: „Was Lemgo macht, mit welchen taktischen Varianten sie unterwegs sind, wie konsequent sie punkten und immer und überall für etwas infrage kommen, das muss einfach mehr Anerkennung finden.“ Die Lipperländer werden seit 2014 von Florian Kehrmann trainiert. Für ihn biete das Turnier die Gelegenheit, weiter an der Abstimmung im Angriff zu feilen und die Abwehr unter Wettkampfbedingungen zu stabilisieren, wie er vor dem Wartburg-Cup verriet. „Jeder der drei Gegner in Eisenach dürfte uns vor unterschiedliche Anforderungen stellen – ideale Bedingungen, um die Formkurve vor dem Ligastart weiter nach oben zu treiben“, heißt es vonseiten der Lipperländer vor dem Trip nach Thüringen. Zuguterletzt reist Skanderborg als Fünfter der dänischen Olympiasieger-Liga an.