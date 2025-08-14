Wartburg-Cup mit Magdeburg: Handball-Leckerbissen in Eisenach

Nachdem sich am Mittwochabend etwa 400 Gäste an der Saisoneröffnung im Burghof der Wartburg auf die neue Saison einstimmten, hält der ThSV Eisenach an den kommenden drei Tagen wieder sportliche Leckerbissen bereit. Von Freitag bis Sonntag geht der Wartburg-Cup in seine neue Auflage. Sogar der SC Magdeburg, seines Zeichens amtierender Champions-League Sieger, ist wieder mit von der Partie. Weiterhin gehen Bundesligist TBV Lemgo Lippe, der dänische Erstligist Skanderborg Handbold und natürlich die Eisenacher um den am Mittwoch besonders herzlich begrüßten und viel umjubelten neuen Cheftrainer Sebastian Hinze auf Tore- und Punktejagd.