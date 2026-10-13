Dieses Kickboxturnier bringt nicht nur Sportler aus der hiesigen Region zusammen, versprechen die Veranstalter der Kampfsportschule Berk und der entsprechenden Abteilung des VfB 1919 Vacha für die Adidas Wartburg Classics. Auch zur zehnten Auflage dieser Großveranstaltung in der Werner-Seelenbinder-Halle in Bad Salzungen werden sich am Samstag, 17. Oktober, ab 10 Uhr, Sportler aus ganz Deutschland messen.