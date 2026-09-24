Potsdam - Nach den Warnungen vor Gefahren Künstlicher Intelligenz hält es die Geschäftsführerin des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) für notwendig, dass Tech-Konzerne ihre Systeme für eine Überprüfung unabhängiger Experten öffnen. "Ich würde den Tech-Konzernen mit ihren Warnungen gerne sagen: Okay, dann macht die Blackbox, die wir heute bei euch sehen, macht sie auf, lasst uns reinschauen", sagte die neue Managerin an dem IT-Forschungsinstitut in Potsdam, Daniela Gerd tom Markotten, der Deutschen Presse-Agentur.