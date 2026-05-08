Olching/lby - Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts Fürstenfeldbruck warnt im Gemeindegebiet Olching vor möglichen Giftködern oder vergifteten Tierkadavern. Anlass seien zwei verendete Rotmilane, die am Gehölzrand des Zitzstaudengrabens gefunden worden seien, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Eine Vergiftung der streng geschützten Greifvögel könne bislang nicht ausgeschlossen werden. Untersuchungen sollen Klarheit schaffen, diese dauern jedoch noch an.
Warnung in Olching Nach Fund toter Rotmilane: Verdacht auf Giftköder
dpa 08.05.2026 - 12:35 Uhr