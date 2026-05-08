Sollte sich der Verdacht einer Vergiftung bestätigen, bestehe die Gefahr, dass sich die Substanz über Kadaver oder Köder auf Menschen sowie Hunde übertragen könnte. Es wird daher dringend davon abgeraten, tote Tiere, Kadaverreste und verdächtige Köder zu berühren. Hundehalter sollten ihre Tiere an der Leine führen und verhindern, dass diese mit den toten Tieren, Ködern oder den Kadaverresten in Kontakt kommen.