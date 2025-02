Warnung: Glassplitter möglich: Mandarinen bei Aldi zurückgerufen

Wie der Lebensmittelgroßhändler Clama GmbH & Co. KG am Abend mitteilte, handelt es sich um das Produkt "Mandarin Orangen im Glas" der Marke Sweet Valley in der 1.000-Gramm-Größe. Die Gläser mit der Losnummer 24083-1 3302/01025 würden aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes zurückgerufen, weil nicht ausgeschlossen sei, dass sie Glassplitter enthielten.