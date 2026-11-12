Warnung an USA: Iran droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte auch in Europa

Teheran - Die iranische Führung warnt die USA vor neuen Angriffen auf die Islamische Republik. "Wenn die USA einen weiteren Krieg gegen den Iran beginnen, wird jeder Militärstützpunkt, der an der Aggression beteiligt ist - von Westasien bis Europa -, ein legitimes Ziel für die tödlichen Angriffe des Irans sein", schrieb der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai, auf der Plattform X. Es werde dann keine sichere Entfernung, keinen sicheren Zufluchtsort, keine Immunität geben, drohte er.