Warnung an Einwohner: Batteriespeicher brennt in Bautzen - Anwohner evakuiert

Bautzen - Alle Einwohner der Stadt Bautzen müssen aktuell wegen eines brennenden Batteriespeichers Fenster und Türen geschlossen halten - auch über die Nacht hinweg. Das teilte die Stadtverwaltung mit.
Fenster zu, Türen dicht: Ein Brand in Bautzen hat Folgen für alle Bewohner der Stadt. Und das in der ganzen Nacht bis mindestens zum Morgen.
Bautzen - Alle Einwohner der Stadt Bautzen müssen aktuell wegen eines brennenden Batteriespeichers Fenster und Türen geschlossen halten - auch über die Nacht hinweg. Das teilte die Stadtverwaltung mit.
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Ein Stromcontainer, in dem sich Batterien befinden, brenne seit dem späten Nachmittag am Schliebenparkplatz in der Bautzener Neustadt, hieß es. Unmittelbare Anwohner wurden evakuiert und in eine Notunterkunft gebracht. Die Anlage dient dazu, Stromschwankungen auszugleichen. Sie wurde vom Netz genommen. "Stromausfälle gibt es deswegen nicht", schrieb die Stadt.
Die Feuerwehr messe regelmäßig die Schadstoffbelastung in der Luft. Aktuell seien knapp 50 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren sowie das THW und die Polizei im Einsatz.
Wegen der Größe des Brandes sei davon auszugehen, dass die Löscharbeiten bis zum Mittwoch andauern würden, hieß es. "Wir bitten darum, den betroffenen Bereich großzügig zu umgehen und von Nachfragen abzusehen", teilte die Stadt mit. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.