Warnung an Einwohner: Batteriespeicher brennt in Bautzen - Anwohner evakuiert

Ein Stromcontainer, in dem sich Batterien befinden, brenne seit dem späten Nachmittag am Schliebenparkplatz in der Bautzener Neustadt, hieß es. Unmittelbare Anwohner wurden evakuiert und in eine Notunterkunft gebracht. Die Anlage dient dazu, Stromschwankungen auszugleichen. Sie wurde vom Netz genommen. "Stromausfälle gibt es deswegen nicht", schrieb die Stadt.