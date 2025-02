Erfurt - Wer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf Briefe oder Pakete wartet, wird sich teilweise gedulden müssen. Die Gewerkschaft Verdi ruft heute an mehreren Verteil- und Zustellzentren erneut zu Warnstreiks auf, wie ein Sprecher sagte. Bei den drei vergangenen Ausständen sei es jeweils zu tagesaktuellen Verzögerungen in den Verteilgebieten gekommen, hieß es.