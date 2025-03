München (dpa/lby) - Nach dem 24-stündigen Warnstreik am Flughafen in München ist der Betrieb wieder angelaufen. "Die Wiederaufnahme hat gut funktioniert", sagte ein Flughafensprecher am Morgen. Es sei noch mit vereinzelten Annullierungen infolge des Ausstands zu rechnen. Die Mehrheit der Flüge finde aber regulär statt.