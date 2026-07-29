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  4. Pannenfahrzeug auf A3 gerammt - 74-Jähriger schwer verletzt

Warndreieck war aufgestellt Pannenfahrzeug auf A3 gerammt - 74-Jähriger schwer verletzt

Ordnungsgemäß abgesichert, trotzdem übersehen: Ein Pannenfahrzeug auf der A3 bei Nürnberg wird ungebremst gerammt. Für einen Senior endet der Unfall im Krankenhaus.

Warndreieck war aufgestellt: Pannenfahrzeug auf A3 gerammt - 74-Jähriger schwer verletzt
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Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall bei Nürnberg ist ein 74-Jähriger schwer verletzt worden - er war zuvor mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 3 liegen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Wegen einer Panne stand der Mann mit seinem Auto auf dem Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Nürnberg-Nord. Als ein 53-Jähriger dort am Vormittag mit seinem Transporter auffuhr, erfasste er das Pannenfahrzeug und schob es mehrere Meter nach vorn. 

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Ob sich der 74-Jährige zum Unfallzeitpunkt im Auto befand oder davorstand, war laut Polizei zunächst unklar. Ein Warndreieck hatte der Mann rund 15 Meter hinter seinem Wagen aufgestellt, wie die Verkehrspolizei mitteilte. Der Transporterfahrer blieb unverletzt.