Warndreieck war aufgestellt: Pannenfahrzeug auf A3 gerammt - 74-Jähriger schwer verletzt

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Auffahrunfall bei Nürnberg ist ein 74-Jähriger schwer verletzt worden - er war zuvor mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 3 liegen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Wegen einer Panne stand der Mann mit seinem Auto auf dem Beschleunigungsstreifen an der Anschlussstelle Nürnberg-Nord. Als ein 53-Jähriger dort am Vormittag mit seinem Transporter auffuhr, erfasste er das Pannenfahrzeug und schob es mehrere Meter nach vorn.