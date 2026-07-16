Eberhardzell - In einem Holzbaubetrieb in Baden-Württemberg nahe der Grenze zu Bayern ist ein Feuer ausgebrochen. Die Warn-App Nina meldete eine "Gefahr durch Großbrand in Industriebetrieb" in Eberhardzell (Kreis Biberach). Es komme zu starker Rauchentwicklung. Bürger in den Gemeinden Eberhardzell, Ochsenhausen, Rot an der Rot und Steinhausen sollten ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Zudem sollten Lüftungsanlagen ausgeschaltet werden. Was zu dem Brand führte und ob es Verletzte gibt, konnte die Polizei vorerst nicht sagen.