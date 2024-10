Seit wann gibt es WWE RAW?

WWE Raw gibt es seit dem 11. Januar 1993 und damit einige Jahre länger als WWE SmackDown. Die Ausstrahlung der allerersten Folge an diesem Tag markierte den Beginn einer neuen Ära im Wrestling-Entertainment. Seitdem hat sich Raw zu einer der am längsten laufenden wöchentlichen TV-Shows in den USA entwickelt und ist heute fester Bestandteil der internationalen Wrestling-Kultur.