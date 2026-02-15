Wankende Weltordnung Fünf Lehren aus der Münchner Sicherheitskonferenz

Für die Ukraine sieht es düster aus

Ein Staatschef bekam in München diesmal weitaus weniger Aufmerksamkeit als sonst. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warb in München erneut für einen EU-Beitritt der Ukraine schon 2027 und um anhaltende militärische Unterstützung inklusive Taurus-Marschflugkörper aus Deutschland. Er sei "müde aber stark", sagte Selenskyj auf einer Pressekonferenz.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte machte den Ukrainern Mut und verglich das Tempo des russischen Vormarsches mit dem einer Gartenschnecke. Doch der Druck auf die Ukraine ist groß – und das Thema hat für die USA offenbar keine Priorität. Rubio thematisierte den Angriffskrieg Russlands in seiner Rede zunächst überhaupt nicht, in einer anschließenden Fragerunde räumte er ein, dass es unklar ist, ob Russland in den von Trump initiierten Friedensgesprächen für die Ukraine wirklich verhandlungsbereit ist.

Auch in der Rede von Kanzler Merz stand das Thema Ukraine angesichts der Krise in den transatlantischen Beziehungen nicht im Mittelpunkt. Und von der Seitenlinie musste sich Selenskyj auch noch das hier anhören: "Russland will einen Deal machen, und Selenskyj muss in Bewegung kommen, sonst verpasst er eine große Chance", sagte Trump sagte vor Journalisten am Weißen Haus in Washington.