Wangen im Allgäu: E-Fahrrad-Transport in Vollbrand auf Autobahn 96

Verletzte gab es nach bisherigen Angaben nicht. Aufgrund des Vollbrandes des Fahrzeugs wurde die Autobahn in Richtung Norden voll gesperrt. Der Verkehr wurde kurz vor Neuravensburg an der Landstraße 2374 abgeleitet. In südlicher Richtung war die Autobahn nur einspurig befahrbar.