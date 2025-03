In den vergangenen Jahren haben die Wanderwegewarte in der Landgemeinde Großbreitenbach vieles geschaffen. Zwei Rundwanderwege um Friedersdorf sind entstanden. Mit viel Fleiß wurde Sylvia Himmelreich bei den Recherchen zum historischen Rundwanderweg und den Rundwanderweg Friedersdorf unter anderem vom Heimatverein und Feuerwehrverein unterstützt. Mit dem Panoramaweg, dem Waldwanderweg und dem Naturerlebnisweg lädt die Umgebung von Wildenspring auf neuen Pfaden zum Wandern ein. Gabi Jahn hat dafür Helfer zusammenbringen können. Der Wichtelpfad zwischen Herschdorf, Willmersdorf und Gillersdorf ist ein weiteres Beispiel für die aktive Erholung von Einheimischen und Gästen, geschaffen unter der Federführung von Heike Bluhm. Jens Schmidt ist der langjährigste Wanderwegewart in der Landgemeinde. Seit Jahren organisiert er regelmäßig für die Urlauber und Interessierten thematische Wanderungen um Neustadt. Der Ort am Rennsteig hat mit Uwe Klauder einen weiteren Wanderwegewart. Mario Gautier kümmert sich als Wanderwegewart neben den eigentlichen Aufgaben eines Wanderwegewartes wie Begehbarkeit der Wege, Beschilderung, gebrochene Bäume und defekte Sitzgruppen inklusive der Weiterleitung von Mängeln an die Verwaltung noch um den E-Bike Verleih in Altenfeld. Dieter Holland hat diese Aufgaben für die Böhlener Wanderwege übernommen.