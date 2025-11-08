Eisbären-Weg? Es gibt einen Eisbären-Weg in unserer Nachbarstadt Schleusingen? Das machte uns neugierig. Den Gipfel-, den Lieder-, den Herbert-Roth-Wanderweg – diese Wege kennen wir und sind wir schon gegangen. Aber den Eisbären-Weg kannten wir noch nicht. Wie kommt ein Eisbär ins Roßbach-Tal bei Schleusingen? Nachdem wir ein wenig herumtelefoniert hatten, erfuhren wir, dass die Schleusinger Löwen, also der Lions-Club Schleusingen, den historischen Wanderweg wiederentdeckt und zugänglich gemacht haben.