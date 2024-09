An beiden Tagen gibt es geführte Wanderungen auf dem Hexenpfad. Auf einer Strecke von 5,8 Kilometern bietet der Rundwandwerg eine beeindruckende Kombination aus sagenhaften Aussichten, unberührter Natur und Umweltwissen, dazu verschiedene Spielmöglichkeiten. An beiden Tagen gibt es einen kleinen regionalen Markt mit verschiedenen Rhöner Produkten, dazu eine Tombola sowie Musik für Jung und Alt und Kinderschminken. Am Samstag, 28. September, beginnt um 10 Uhr eine kleine Andacht (Gottesdienst) im Spring. Um 10.30 Uhr startet eine Führung am Hexenpfad mit Julia Gombert vom Landschaftspflegeverband Thüringer Rhön. Kulinarische Angebote gibt es ab 12 Uhr. Dazu gehören eine Hexensuppe, Gutes vom Grill oder leckere Brote. Nicht zu vergessen Zwiebelkuchen, so lange der Vorrat reicht.