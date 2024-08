Als Sylvia Himmelreich, Ortschaftsbürgermeisterin und Wegwärtin von Friedersdorf in einer Person, den zweiten Rundwanderweg an der Skulptur in der Ortsmitte eröffnete, ahnten die Gäste nicht, welche historischen Details sich auf dieser Strecke wiederfinden. Sie reichen von Hildegard von Bingen, über Flucht, einem alten Grab und Ausführungen in die 100-jährige Schulgeschichte. An ausgewählten Plätzen hielten die etwa 30 Wanderer Rast, um den Fachleuten zu lauschen, die sich intensiv mit den verschiedenen Themen beschäftigt haben.