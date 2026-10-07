Nur zu Fuß lässt sich die Schönheit Südthüringens und die der engeren Heimat erleben – ob auf den Höhen des Rennsteiges, im Vessertal, auf dem Werra-Burgen-Steig, im Rodachtal oder im Gleichberggebiet mit seinen Resten keltischer Kultur. Denn Wanderwege machen die abwechslungsreiche Vielfalt der thüringisch-fränkischen Region und die Schönheit der Natur erlebbar und führen immer wieder zu neuen Entdeckungen.