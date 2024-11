Wanderung: Tour durch’s einstige Grenzgebiet

Die Wanderführer Dietmar und Ute Weschenfelder vom Fränkisch-Thüringischen Freundeskreis bieten am Dienstag, 26. November, eine Wanderung an, die so vor 35 Jahren, als die Deutsche von Deutschen durch den Stacheldraht noch getrennt waren, überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Die rund acht Kilometer lange mittelschwere Tour beginnt am ehemaligen Grenzbahnhof in Probstzella, der sich gegenüber dem in den Jahren 1925 bis 1927 errichteten „Haus des Volkes“ befindet. Es ist das größte zusammenhängende Bauhausensemble Thüringens.