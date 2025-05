Wanderung: Rund um’s Schaumberger Land

Das „Schaumberger Land“ ist eine beeindruckende Region mit einer traumhaften Landschaft. Der Landstrich hat einen besonderen Reiz, weil er zwischen zwei unterschiedlichen Naturräumen liegt, dem Thüringer Wald und dem Mainfränkische Hügelland. Ein großer Teil ist durch die Kalksteine der sogenannten Schalkauer Platte geprägt. Wanderführer Klaus-Peter Brehm lädt am Mittwoch, 4. Juni, zu einer Rundwanderung ein, die am Ferienpark Truckenthal beginnt und endet. Über den Steger, wo sich Ausblicke zu den Gleichbergen sowie zur Truckenthalbrücke bieten, geht es weiter nach Theuern und entlang der ICE-Bahnlinie zum „Galgenberg“ oberhalb der Stadt Schalkau. Nach einer Rast folgt ein etwas steiler Abstieg hinunter in die Stadt, bevor auf einem Feldweg nach rund zwölf Kilometern wieder der Ausgangspunkt erreicht wird. Eine Abschlusseinkehr ist nach der als „mittelschwer“ eingestuften Wanderung in Schalkau fest eingeplant.