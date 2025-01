Wanderung: Nach knapp über drei Stunden das Ziel erreicht

Bis zum „Sturmstein“ musste noch ein ordentliches Wegstück bewältigt werden. Zunächst verlief die Wanderstrecke auf einen reizvollen und bequemen Weg, dann aber gings über Serpentinen kräftig bergauf. Der „Sturmstein“ erinnert an den großen Gewittersturm, der in der Nacht zum Himmelfahrtstag am 15. Mai 1958 über Neustadt und die Region hereinbrach, dabei den Muppberg verwüstete und viele Schäden in der Stadt hinterließ.