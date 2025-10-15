Wanderung: Herbstzeit ist die beste Wanderzeit

25 Vereinsmitglieder machten sich auf zur Wanderung

Immerhin 25 Vereinsmitglieder vom Verein Breitunger Bürgerfreunde machten sich denn auch am vergangenen Sonntag wieder einmal auf dem Weg. Der Start der Tour war schon für 9 Uhr am Breitunger Autohaus angesetzt und von dort aus ging es dann auch pünktlich los in Richtung Grumbach, rund um den Kiessee mit Zwischenstopp am Strandbad. Dort wartete auf die Aktiven eine kleine Erfrischung die direkt vom Vereinsvorsitzenden gereicht wurde. Mit frisch geladenem Akku konnte nun die letzte Wegstrecke in Angriff genommen werden. Die führte dann entlang am Breitunger See. Der See und das zugehörige Gebiet von immerhin fast 75 Hektar Größe, sind ist übrigens schon seit 1967 Naturschutzgebiet. Am Lache-Graben entlang wurde die Tour dann weiter bis zum Werraschlösschen in Angriff genommen.