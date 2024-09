Wanderung: Geoparktag im Hinterland

Zu einem Geoparktag lädt der Naturpark Thüringer Wald am Freitag, 13. September, nach Schalkau, Rauenstein und Meschenbach ein. „Seit dem Frühjahr können sich Geointeressierte in der Geopark-Info-Stelle Bleßberghöhle in Schalkau über das Karstgebiet der Schalkauer Muschelkalkplatte informieren“, heißt es in der Ankündigung. Zum Geoparktag werde nun auch der neue Geopfad Bleßberghöhle eröffnet. Er startet an der Geopark-Info-Stelle (Am Bahnhof 1a in Schalkau) und führt über die Bleßberghöhle zur Zinselhöhle. Eröffnet wird der Tag gegen 10 Uhr an der Geopark-Info-Stelle Bleßberghöhle in Schalkau bei Kaffee und Kuchen. Danach folgt eine Fahrt zum Infopunkt Bleßberghöhle. 11.30 Uhr gibt es einen Kurzvortrag des Thüringer Höhlenvereins zur Höhlenforschung am Infopunkt Bleßberghöhle, bevor es weiter zum Neuen Schloss Rauenstein geht, wo 13 Uhr ein Vortrag zum Geopfad und ein kleiner Imbiss geplant sind: Den Abschluss bilden eine Exkursion auf dem Geopfad zur Zinselhöhle und um 15 Uhr eine Höhlenführung.