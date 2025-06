Ginzling - Eine junge Frau aus Deutschland ist in Tirol vor den Augen ihres Partners über eine steile Bergflanke in den Tod gestürzt. Die 28-Jährige wohnte im österreichischen Bundesland Tirol, hatte aber auch einen Wohnsitz im bayerischen Landkreis Rosenheim, wie ein österreichischer Polizeisprecher am Montag mitteilte.