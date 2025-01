Wanderunfälle: Zwei Menschen am Ätna tödlich verunglückt

Ein 17-Jähriger war auf einem Wanderweg in einem Hochtal am Südosthang des Vulkans unterwegs, als er plötzlich in die Tiefe stürzte. Jemand habe seine Hilferufe gehört und Alarm geschlagen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Retter konnten ihn an der unzugänglichen Stelle mit Hilfe eines Helikopters bergen. Er starb jedoch Stunden später im Krankenhaus.