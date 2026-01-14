Die Besucherzahl am Rennsteig ist auf einen Rekordwert gestiegen. Nach Angaben des Regionalverbunds Thüringer Wald wurden 2025 exakt 702.539 Wanderer, Spaziergänger sowie Rad- und Skifahrer gezählt. Gegenüber den Vorjahren ist das ein deutliches Plus. Den Angaben zufolge lag die Zahl 2024 bei rund 457.000, 2023 bei 386.000 und 2022 bei 463.000. Erstmals gezählt wurden die Besucher am Rennsteig im Jahr 2018. Damals waren es an die 600.000.