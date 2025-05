Wanderslust Run auf die Hütten - Wochenenden schon teils ausgebucht

Tagesziel mit Massenandrang

Auch der Schatzmeister der Sektion Turner-Alpenkränzchen des Deutschen Alpenvereins (DAV), Anselm Greulich, berichtet von regem Andrang: "Wir erleben seit Jahren einen ungebrochenen Run auf Berghütten. Vor allem, wenn die Hütte als Tagesausflug gut erreichbar ist, ist an schönen Tagen enorm was los." Etwa am Rotwandhaus, das zu der Sektion gehört, kommen an schönen Wochenenden teils mehr über 1.000 Wanderer.