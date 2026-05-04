Vor zwei Jahren: Infektionsalarm am Berg

Vor etwa zwei Jahren musste das Haus auf rund 1.700 Metern Höhe oberhalb des Spitzingsees den Betrieb einstellen, nachdem die Bergwacht 21 Besucherinnen und Besucher wegen starker Magen-Darm-Beschwerden versorgt hatte. Bei Untersuchungen des Trinkwassers wurden unter anderem Rotaviren entdeckt. Sie stammten aus der Quelle unterhalb der Hütte. Inzwischen gebe es eine neue Filteranlage und neue Leitungen, man optimiere hier weiter, sagte Greulich. Die Wasserfrage spielte in der vergangenen Sommersaison für die Gäste keine Rolle.