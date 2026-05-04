Spitzingsee (dpa/lby) - Wieder: Pächter entlassen. Nach den Problemen mit dem Trinkwasser vor zwei Jahren kehrt im viel besuchten Rotwandhaus im Mangfallgebirge keine Ruhe ein. Die Sektion Turner-Alpen-Kränzchen München des Deutschen Alpenvereins (DAV) sprach dem erst vor einem Jahr engagierten neuen Pächterpaar die Kündigung aus, wie Schatzmeister Anselm Greulich auf Anfrage bestätigte. Es gebe aber keinen Zusammenhang mit den Trinkwasserproblemen von 2024, in dessen Zuge der vorherige Pächter gehen musste. Der "Münchner Merkur" hatte zuerst berichtet.