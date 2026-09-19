Wandern Vandalismus wird zum Problem auf Thüringer Wanderwegen

Wegweiser, Tische und Bänke beschädigt

Die Probleme bestehen nicht nur im Thüringer Wald, sondern auch in der Rhön. In der Vergangenheit seien unter anderem Wegweiser mutwillig verbogen worden, sodass sie in eine andere Richtung zeigten, berichtete Alexander Martin von der Rhön GmbH. Auch Wegmarkierungen würden verbogen oder gestohlen, Infotafeln, Schutzhütten, Ruhebänke immer wieder mit Textmarkern bekritzelt. Besonders betroffen seien gut frequentierte Orte wie der Schlosspark in Meiningen oder das "Hochrhöner Portal" in Bad Salzungen. "Je weiter die Infrastruktur von den Städten weg ist, desto weniger mutwillige Beschädigungen liegen vor."