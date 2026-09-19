Wandern Vandalismus wird zum Problem auf Thüringer Wanderwegen

Suhl/Wildflecken (dpa/th) - Vandalismus an Wanderwegen und der dazu gehörenden Infrastruktur ist ein Ärgernis für viele Menschen in Thüringen. "Insgesamt handelt es sich nach unserer Einschätzung um ein eher punktuelles, aber wiederkehrendes Problem", erklärte Susann Eberlein für den Regionalverbund Thüringer Wald. "Vereinzelt treten aber auch Fälle von erheblicher Zerstörungswut auf." So sei etwa am Borstenplatz auf dem Rennsteig, wo ein Gedenkstein an den Komponisten Herbert Roth erinnert, ein Panoramafenster eingeschlagen worden.